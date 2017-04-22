لائحة اتهام أميركية بحق قرصان المعلومات الروسي ليفاتشوف

صدرت الجمعة لائحة اتهام #أميركية بحق قرصان #المعلوماتية #الروسي #بيوتر_ليفاتشوف الذي أوقف في إسبانيا في بداية نيسان/أبريل ويُشتبه بأنه نسّق شبكة واسعة من عمليات سرقة البيانات الشخصية، بحسب ما أفاد المدعي العام الفيدرالي في ولاية #كونيتيكت .

واعتُقل بيوتر المعروف أيضا في عالم القرصنة باسم بيتر سيفارا، في 7 نيسان/أبريل في مطار برشلونة بناء على طلب السلطات الأميركية. وهو مسجون مذاك الوقت، وقد طلبت الولايات المتحدة تسليمه لها.

وتشمل لائحة الاتهام الموجهة للروسي البالغ من العمر 36 والمتحدر من سانت بطرسبرغ، ثماني تهم، بينها تهمة الاحتيال المعلوماتي التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.

واتهمت أجهزة الاستخبارات ومكافحة التجسس الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية من خلال قرصنة معلوماتية وبث أخبار كاذبة، سعياً لترجيح الكفة لدونالد ترمب، الذي نفى مراراً أي تواطؤ مع موسكو.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، أوقف مبرمج كمبيوتر روسي مطلوب من الولايات المتحدة هو ستانيسلاف ليسوف في مطار "إل برات" في برشلونة.