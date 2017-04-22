القوات الروسية تقتل متشددين دربهما‭ ‬داعش

ذكرت وكالات أنباء أن #السلطات_الروسية قالت، السبت، إن قوات الأمن #قتلت #متشددين مسلحين دربهما تنظيم #داعش وكانا يخططان لتنفيذ سلسلة من " #الجرائم_الإرهابية ".

وقالت لجنة #مكافحة_الإرهاب الوطنية إن الرجلين قتلا في منطقة ستافروبول جنوب البلاد، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي حاولت إيقاف سيارتهما.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن اللجنة قولها "تم تحديد هوية الخارجين عن القانون مبدئيا. أحدهما زعيم خلية تدربت في معسكرات لداعش وعاد إلى روسيا لتنفيذ أعمال إرهابية. والآخر عضو نشط في الخلية".

وحالة التأهب في #روسيا مرتفعة منذ أن قتل انتحاري 16 شخصاً في هجوم على قطار أنفاق في #سان_بطرسبرغ هذا الشهر.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إن مسلحاً اقتحم أحد مكاتبها الإقليمية في أقصى شرق البلاد وفتح النار، مما تسبب في مقتل أحد الموظفين وزائر.

وقال موقع سايت المعني بمتابعة أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت ومقره الولايات المتحدة إن داعش أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.