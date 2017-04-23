إرهابيون يهود هاجموا فلسطينيين بسبب "زواج العرب"

أعلنت #الشرطة_الإسرائيلية توقيف ستة إسرائيليين بينهم جنديان، متهمين بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين اعتبرت "أعمالا إرهابية وعنصرية"، وتوجيه التهمة إليهم رسمياً في بئر السبع بجنوب #إسرائيل.

واستخدم الموقوفون سكاكين وهراوات وقضبانا حديدية لتنفيذ ما لا يقل عن خمسة تعديات جسدية خلال الأشهر الماضية ضد فلسطينيين، وأعمال تخريب ضد سيارات فلسطينيين، على ما أوضحت #الشرطة في بيان.

وتابع البيان أن المشتبه بهم تصرفوا "بدوافع قومية وعنصرية من أجل منع يهوديات من الارتباط بعلاقات مع عرب".

وتحرك المشتبه بهم تحت تأثير فيديو بثته حركة "لاهافا" (الشعلة) العنصرية من اليمين المتطرف، تدعو فيه إلى "إنقاذ يهوديات متزوجات من عرب".

ووجهت إليهم التهمة بارتكاب "أعمال إرهابية"، بحسب ما أوردت الشرطة بدون أن تحدد عدد الأشخاص الذين استهدفتهم هذه الاعتداءات.

ونادراً ما توجه المحاكم الإسرائيلية تهماً بالإرهاب إلى يهود، بينما تتساهل في إلصاق التهمة بالفلسطينيين.

في آب/أغسطس 2014 تظاهر أعضاء في "لاهافا" احتجاجاً على زواج مسلم من يهودية قرب تل أبيب ورددوا شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب".

كما يشن زعيم "لاهافا" بنتسي غوبشتاين بانتظام حملات ضد المسيحيين.

وتنشط "الشعلة" ضد "اختلاط اليهود والزيجات المختلطة" وتستمد أفكارها من حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب التي أسسها مئير كاهانا العام 1971 وحظرت العام 1994 بعدما ارتكب أحد أتباعه، وهو باروخ غولدشتاين، مجزرة وقتل 29 مصلياً فلسطينياً مسلماً في #الحرم_الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.