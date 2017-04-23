كوريا الشمالية: جاهزون لضرب حاملة الطائرات الأميركية

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أميركية حتى تظهر بأسها العسكري، بينما انضمت سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى حاملة طائرات أميركية لإجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات #كارل_فينسون بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، رداً على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة أين توجد المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة. وقال #مايك_بنس نائب #ترمب أمس السبت إنها ستصل "في غضون أيام"، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأصدرت بيونغ يانغ تصريحات تنم عن التحدي.

وقالت رودونغ سينمون بصحيفة حزب العمال الحاكم في #كوريا_الشمالية في تعليق "قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق #حاملة_الطائرات_الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة."

وتحيي كوريا الشمالية بعد غد الثلاثاء الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس #الجيش_الشعبي_الكوري.