أفغانستان.. انفجار سيارة ملغومة عند قاعدة أميركية

قال مسؤولون أفغان، اليوم الاثنين، إن مسلحين يشتبه بأنهم من حركة #طالبان هاجموا قاعدة تديرها #القوات_الأميركية في إقليم خوست بشرق البلاد من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل‭‭ ‬‬عن الهجوم الذي تزامن مع زيارة لوزير الدفاع الأميركي #جيمس_ماتيس إلى #كابول.

وقال مبارز محمد زدران، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن #المهاجمين فجروا سيارة ملغومة عند مدخل كامب تشابمان، وهو منشأة تحيط بها السرية تديرها القوات الأميركية ومتعاقدون عسكريون غير حكوميين.

وأوضح زدران أنه لم ترد معلومات عن وقوع قتلى أو أضرار.

وأكد الكابتن وليام سالفين المتحدث باسم القوات الأميركية في #أفغانستان وقوع #الهجوم. وقال إن الهجوم تسبب بوقوع قتلى أفغان على ما يبدو لكن لم تلحق خسائر بشرية بين #الجنود_الأميركيين أو #قوات_التحالف_الدولي في القاعدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل أكثر من 140 جندياً أفغانياً في هجوم لطالبان على قاعدتهم.

وقد قدم كل من وزير الدفاع الأفغاني عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش قدم شاه شاهيم استقالتهما اليوم الاثنين بعد الهجوم، الذي وصف بأنه الأعنف على قاعدة أفغانية.

وقد تلقي الاستقالة بظلالها على زيارة وزير الدفاع الأميركي لأفغانستان والتي تهدف لصياغة استراتيجية أميركية جديدة في البلد الذي تمزقه النزاعات.