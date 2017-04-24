الكرملين يعلق على نتيجة أول دورة من انتخابات فرنسا

أعلنت الرئاسة الروسية الاثنين أنها "تحترم" نتائج الدورة الأولى من #الانتخابات_الرئاسية الفرنسية وترغب في علاقات "مفيدة للطرفين" بين باريس وموسكو.

وقال الناطق باسم #الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" "نحترم خيار الفرنسيين، نحن نؤيد إقامة علاقات جيدة مفيدة للطرفين" مع فرنسا.

وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 أيار/مايو بين الوزير السابق المؤيد لأوروبا إيمانويل #ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف المناهضة للعولمة مارين #لوبان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين استقبل في نهاية آذار/مارس مارين لوبان في موسكو مؤكداً عدم وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.