فرنسا..استنفار "الوطنيين" مع ماكرون لهزيمة "يمين" لوبان

بعيد فرز نتائج الدورة الأولى، بدأت سريعا حملة المرشحين للرئاسة الفرنسية.. إيمانويل دعا الفرنسيين لدعمه لإطلاق المشروع الأوروبي، ولأن تقوم فرنسا بحماية أوروبا، فيما دعت منافسته مارين لوبان الفرنسيين للاختيار بين العولمة المتوحشة والبديل الأكبر. استطلاعان للرأي منحا التقدم لماكرون على حساب لوبان قبل 15 يوما من الجولة الحاسمة في السابع من مايو المقبل.

الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية انتهت والمشهد أصبح أكثر وضوحا.. مرشح الوسط إيمانويل ماكرون يتقدم نحو #قصر_الإليزيه أمام منافسة عنيدة اسمها مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف.

وكان خطاب الفوز لدى ماكرون عنوانه واضحا: إطلاق المشروع الأوروبي، وفرنسا تحمي أوروبا، ورغبة في دعم الوطنيين أمام تهديد القوميين.

وقال إيمانويل ماكرون: لكل مواطني فرنسا.. فرنسيي الداخل وما وراء البحار، أعرف تطلعاتكم، وأتمنى خلا 15 يوما أن أكون رئيسكم، رئيس كل الشعب الفرنسي، رئيس الوطنيين أمام تهديد القوميين.

أما خطاب لوبان فقد ركّز على ما وصفته اللحظة التاريخية، داعية الفرنسيين للاختيار بين العولمة المتوحشة وبين البديل الأكبر، على حدّ وصف #زعيمة_اليمين_المتطرف.

كما قالت مارين لوبان: الفرنسيون يجب أن يغتنموا هذه الفرصة التاريخية، أنتم أمام خيارين: إما #العولمة الهمجية التي تهدد حضارتنا والتي هي ببساطة الاستمرار بمسيرة الحكام السابقين التي أدت إلى منافسة دولية غير منصفة وتحرك الإرهابيين في كل مكان والهجرة الكبيرة ، أو تختارون فرنسا المستقبل التي سيكون تركيزنا فيها على الحماية والأمن والهوية والوطنية والوظائف.

وقبل أسبوعين من جولة الحسم، وفي الليلة الأولى من فرز نتائج الدورة الأولى، توقع استطلاعان فوز #ماكرون بالجولة الثانية من انتخابات #الرئاسة_الفرنسية ، وتوقع الاستطلاع الأول أن 64 في المئة ممن استطلعت آراؤهم سيصوتون لماكرون، فيما رجّح الاستطلاع الثاني فوز ماكرون بـ 62 في المئة من الأصوات مقابل 38 في المئة لمارين #لوبان.