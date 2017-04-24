بعد قتل طالبان 140 جندياً..استقالة وزير الدفاع الأفغاني

قال مكتب الرئيس الأفغاني، أشرف عبد الغني، إنه قبل، اليوم الاثنين، استقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بعد مقتل أكثر من 140 جنديا في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.

وجاء في تغريدة للقصر الرئاسي عبر حسابه على تويتر "استقال وزير الدفاع عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش قدم شاه شاهيم بأثر فوري".

وقال شاه حسين مرتضوي، القائم بأعمال المتحدث باسم عبد الغني لرويترز، إن استقالة المسؤولين جاءت بسبب هجوم يوم الجمعة بمدينة مزار الشريف الشمالية.

وذكر مسؤول بالمدينة يوم السبت، أن الهجوم أسفر عن مقتل 140 جنديا على الأقل وإصابة كثيرين بجروح. وقال مسؤولون آخرون إن عدد القتلى ربما يكون أكبر.