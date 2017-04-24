تعرف على النتائج الرسمية للانتخابات الفرنسية

أظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين حصول المرشح الوسطي #إيمانويل_ماكرون على نسبة 24.01 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت أمس الأحد.

وحصلت مرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبان على 21.30 في المئة والمرشح المحافظ #فرانسوا_فيون على 20.01 في المئة والمرشح اليساري المتطرف جان #لوك_ميلينشون على 19.58 في المئة. كما كان نصيب الاشتراكي #بنوا_هامون 6.36 في المئة من الأصوات.

وبالتالي سيتنافس لوبان وماكرون في الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات في 7 أيار/مايو المقبل. وتشير الاستطلاعات إلى أن ماكرون سيفوز بشكل كبير على لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات.

وقد أقر مرشح اليمين المعتدل الفرنسي #فرنسوا_فيون بالهزيمة، واعتبر نفسه "الشخص الوحيد المسؤول عن الهزيمة"، داعياً أنصاره لتأييد ماكرون في الجولة الثانية.