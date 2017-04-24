تقرير أممي: التعذيب يشهد ازدياداً في أفغانستان

أفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر الاثنين، في #كابول وجنيف، أن ممارسة التعذيب في #أفغانستان تشهد ازديادا في إطار التصدي للمتمردين وتستهدف أيضا الموقوفين القاصرين في مقرات #الشرطة.

وسيناقش خبراء اتفاقية #مكافحة_التعذيب التي صدقت عليها أفغانستان في 1987، الوضع في البلاد الاثنين والثلاثاء في #جنيف.

وجاء في التقرير أن (39%) من 469 معتقلا استجوبهم المحققون، "قدموا معلومات جديرة بالثقة وتتسم بالمصداقية عن التعذيب والأشكال الأخرى للمعاملة غير الإنسانية خلال اعتقالهم". وأضاف أن ثلثا منهم (31%) ذكروا "أنهم تعرضوا للتعذيب في عدد كبير من مراكز الاعتقال".

وأوضح معدو التقرير أن "هذه المعطيات تسجل ازديادا بالمقارنة مع التقرير الأخير في 2015 الذي أكد فيه 35% من #المعتقلين" أنهم تعرضوا للتعذيب.

وأعرب واضعو التقرير عن أسفهم لانعدام الملاحقات والتقاعس في فرض عقوبات على الذين قاموا بأعمال التعذيب.

ويستند التحقيق الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في #أفغانستان، ومكتب #المفوضية_السامية_لحقوق_الإنسان، إلى 469 مقابلة مع معتقلين بين الأول من كانون الثاني/يناير 2015 و31 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وقد جمعت بعثة الأمم المتحدة ومكتب المفوضية شهادات "متكررة وثابتة عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الموقوفون في إطار الصراع" بين الحكومة والمتمردين المتطرفين.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن "قلقها الشديد" من مستوى التعذيب الذي يحصل في مقرات الشرطة الوطنية "ويشهد ازديادا منذ 2010" منذ بدأت تشرف على مراكز الاعتقال.

وقالت البعثة إن الشرطة متهمة بحوالي نصف (45%) من الحالات التي سجلها المحققون.

ويوثق التقرير أيضا حالات التعذيب المتعلقة بالأطفال. وأوضح أن 38 (أي 45%) من 85 معتقلا قاصرا أخضعوا للاستجواب، قدموا معلومات تتسم بالمصداقية عن #التعذيب وسوء المعاملة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى الضربات بالعصي والأنابيب والكابلات وإلى الصدمات الكهربائية والحروق بالسجائر على أخمص القدمين والأعضاء التناسلية والاختناق والإيهام بالغرق وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي.

وطبقت هذه الممارسات على #رجال ونساء وأطفال، كما أوضحت الأمم المتحدة التي أشارت إلى حالة ولاية قندهار في الجنوب. وأبدى محقق دهشته في لقاءات خاصة، من التقاعس عن إقالة قائد الشرطة المحلية الذي اتهم مرارا بتلك الممارسات.