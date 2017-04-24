توقعات بفوز "سهل" لماكرون بالرئاسة الفرنسية

أشار استطلاعان للرأي إلى أن مرشح تيار الوسط #إيمانويل_ماكرون سيفوز فوزا كاسحا بالجولة الثانية من انتخابات #الرئاسة_الفرنسية في 7 مايو/أيار المقبل على حساب زعيمة اليمين المتطرف #مارين_لوبان.

وأوضح استطلاع مؤسسة "هاريس إنترأكتيف" أن 64% ممن استطلعت آراؤهم سيصوتون لصالح #ماكرون بينما يتوقع أن يعطي 36% أصواتهم للمرشحة مارين #لوبان.

في الوقت نفسه توقع استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس سوبر استيريا" فوز ماكرون بنسبة 62% من الأصوات مقابل حصول لوبان على 38%.

يذكر أن ماكرون (39 عاما) حديث عهد نسبيا على الساحة السياسية، ولم يتقلد مطلقا منصبا في #فرنسا عن طريق الانتخابات من قبل. وماكرون كان قد شغل منصب وزير الاقتصاد، وهو مصرفي سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي. وقد أسس حزبه قبل عام واحد فقط.