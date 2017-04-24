جنرال أميركي بارز لا يستبعد دعم روسيا لطالبان

قال الجنرال جون نيكلسون، قائد #القوات_الأميركية والدولية في #أفغانستان ، اليوم الاثنين إنه "لا يدحض" التقارير التي تحدثت عن توفير #روسيا الدعم لحركة #طالبان الإسلامية الممتدة بما يشمل #السلاح.

وجاء حديث نيكلسون خلال تصريح له في #كابول أثناء زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس.

ورداً على سؤال عن تقارير تحدثت عن توفير روسيا مساعدات مختلفة، تشمل السلاح، لحركة طالبان قال نيكلسون: "أنا لا أدحض هذا".

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير رفض الكشف عن هويته للصحافيين إن معلومات حصلت عليها أجهزة #مخابرات تشير إلى أن روسيا توفر الدعم بالمال والسلاح لطالبان وخصوصاً الأسلحة مثل الرشاشات.

ويشكو المسؤولون الأميركيون منذ فترة مما وصفه نيكلسون في أحد تصريحاته بأنه "تأثير خبيث" لروسيا في أفغانستان. غير أن تصريحه اليوم الاثنين كان بين الأقوى حتى الآن فيما يتعلق بتزويد موسكو لطالبان بالأسلحة.

وكانت روسيا قد نفت في السابق توفيرها أي مساعدات عينية أو مالية لحركة طالبان، لكنها أوضحت أنها ما زالت محتفظة بالعلاقة معها بغية السعي من أجل مفاوضات السلام.