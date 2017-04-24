جيش إسرائيل يعترف بدعم مستوطنين يعتبرهم "غير قانونيين"

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي أكد أن معسكره الواقع على أطراف محمية "أم زوقا" شمال غور الأردن، زود المياه للبؤرة الاستيطانية غير القانونية (بحسب القوانين الإسرائيلية) التي أقيمت على مقربة منه في مطلع كانون الثاني/يناير.

وقد أقام هذه البؤرة مستوطنان أحضرا إلى هناك 30 بقرة، ويتواجد معهما عدة فتية يساعدون في رعاية الأبقار. وقال قسم منهم إنهم تسربوا من المدارس الدينية. وادعى الناطق بلسان منسق أعمال #الحكومة_الإسرائيلية في المناطق إنه صدر أمراً بوقف العمل في البؤرة، لكن البؤرة لا تزال قائمة وتتسع، وأضيفت فيها عدة مبانٍ، خاصة زراعية. ويوجد في المكان خزان كبير للمياه وخزانان صغيران ومكان حراسة، كما تم تركيب ألواح شمسية وإنشاء منطرة، بالإضافة إلى زراعة أشجار. وقالت ناشطات "محسوم ووتش" إنهن شاهدن الجنود يزورون البؤرة عدة مرات.

نشطاء منظمة "محسوم ووتش" (ومعناها باللغة العربية مراقبة الحاجز) ومنظمة تعايش لاحظوا مؤخراً أن المستوطنين في البؤرة توقفوا عن شراء المياه من المركز السياحي "بروش هبكعاه" القائم على شارع 90 في محيط مدينة #أريحا، كما كانوا يفعلون منذ إقامة البؤرة، علماً أن قطيع الأبقار الكبير يحتم ملء الخزانات مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وقبل أسبوع اكتشفت ناشطات محسوم ووتش أنبوباً يمتد من خزان المياه الكبير في البؤرة إلى الموقع العسكري، وكانت أطرافه مغطاة بالتراب وغير موصول من الجهتين، وفهمن بأن هذا الأمر يهدف إلى إخفاء الأدلة بسرعة.

ويوم الأربعاء، قال الناطق العسكري إنه تم فحص الادعاء ولم يتم العثور على أثر للأنبوب، وأن قادة الموقع العسكري قالوا إنه لا يتم تزويد المياه للبؤرة. ولكن بعد تحويل الشريط الذي تم تصويره من قبل الناشطات للجهات المختصة، والذي يظهر مكان الأنبوب تماماً، أعاد الجيش الفحص وادعى أن "مستوطنين ارتبطوا بمنظومة المياه في الموقع العسكري بشكل غير قانوني، ومن دون معرفة أو مصادقة قادة القاعدة، ولذلك يجري التحقيق في الموضوع".