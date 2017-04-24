لوبان: ليس لدى ماكرون مشروع لحماية الفرنسيين

شنت مرشحة الرئاسة الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف، مارين #لوبان ، هجوماً لاذعاً على منافسها مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، بعد يوم من وصول الاثنين إلى الجولة الثانية من #انتخابات_الرئاسة المقررة في السابع من أيار/مايو، واصفة إياه بأنه "ضعيف" في مواجهة #الإرهاب.

وقالت لوبان للصحافيين: "أنا على الأرض للقاء الشعب الفرنسي وجذب انتباهه إلى قضايا مهمة، بما في ذلك الإرهاب الذي أقل ما يمكن أن نصف تعامل السيد ماكرون معه بأنه ضعيف".

وتابعت: "السيد ماكرون ليس لديه مشروع لحماية #الشعب_الفرنسي في مواجهة أخطار #المتطرفين"، مضيفة أن الجولة الثانية مع ماكرون ستكون #استفتاء على " #العولمة المنفلتة".

يأتي ذلك فيما انطلق الاستعداد للجولة الثانية من السباق المحتدم للفوز برئاسة فرنسا، اليوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان #نتائج_الجولة_الأولى إذ وجه كبير مساعدي لوبان انتقاداً لاذعاً لخصمها الوسطي ماكرون.

وقال فلوريان فيليبو، نائب لوبان، لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "إيمانويل ليس وطنياً. لقد باع الشركات الوطنية. وانتقد الثقافة الفرنسية". وأضاف أن رؤية ماكرون لفرنسا تختلف تماماً عن رؤية لوبان لبلادها.

ووصف فيليبو المرشح الوسطي المستقل والمصرفي السابق بأنه "متعجرف"، وقال إن احتفال ماكرون بالانتصار في مطعم روتوند الراقي بباريس وصل إلى حد "البهرجة".

وتوقع #استطلاع _للرأي أجراه مركز هاريس أن يفوز ماكرون في الجولة الثانية بنسبة 64% من الأصوات مقابل 36%للوبان. ولم تختلف كثيرا نتائج استطلاع آخر أجراه إبسوس/سوبرا ستيرا.