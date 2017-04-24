ماتيس في كابول تزامناً مع استقالة نظيره الأفغاني

وصل وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس ظهر الاثنين إلى كابول في زيارة غير معلنة مسبقاً تستمر بضع ساعات، وهي الأولى التي يقوم بها إلى هذا البلد منذ تولي مهامه، بحسب ما أعلن مسؤول في الدفاع الأميركي لوكالة فرانس برس.

ويصل ماتيس في سياق جولة يقوم بها على #الشرق_الأوسط وإفريقيا، إلى أفغانستان بعد 12 يوماً على إلقاء القوات الأميركية أقوى قنبلة في ترسانتها من الأسلحة التقليدية على مواقع التنظيم #داعش تحت الأرض في شرق البلاد.

تأتي الزيارة بالتزامن مع تقديم #وزير_الدفاع_الأفغاني عبدالله حبيب ورئيس هيئة الأركان استقالتهما الاثنين، على ما أعلنت الرئاسة بعد ثلاثة أيام على هجوم نفذه عناصر من حركة طالبان وأوقع أكثر من 130 قتيلا في قاعدة عسكرية بشمال البلاد.

وأفاد مكتب الرئاسة في بيان أن "الرئيس أشرف غني قبل استقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان".

وواجهت السلطات الأفغانية انتقادات شديدة في نهاية الأسبوع من مراقبين وخبراء طالبوا خصوصاً بعقوبات بحق حبيبي، آخذين عليه عجزه على ضمان حماية المواطنين وحتى القواعد العسكرية.

وقامت وحدة من عشرة مقاتلين مدججين بالسلاح من حركة طالبان بشن هجوم استمر أكثر من خمس ساعات على أكبر قاعدة عسكرية في شمال البلاد قرب مدينة مزار شريف، ما أوقع ما بين 130 و160 قتيلا على الأقل، بحسب أرقام غير رسمية.

وهو ثاني هجوم ضخم على مواقع عسكرية في أفغانستان خلال بضعة أسابيع، بعد هجوم في مطلع آذار/مارس على المستشفى العسكري في #كابول، أوقع عشرات القتلى.