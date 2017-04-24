مسؤولون أوروبيون يتمنون فوز ماكرون ويباركون له بالتأهل

توالت ردود الأفعال الأوروبية على نتائج الدورة الأولى من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية والتي تأهل على إثرها المرشح الوسطي #ايمانويل_ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبان إلى الدورة الثانية التي ستقام في 7 أيار/مايو المقبل.

وهنأ الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا #هولاند مرشح الوسط إيمانويل #ماكرون إثر تأهله الى الدورة الثانية، وفق ما أعلنت #الرئاسة_الفرنسية. وأضاف مصدر إعلامي أن هولاند سيعبر "بوضوح تام" عن خياره للدورة الثانية، في إشارة إلى دعمه ماكرون.

بدوره، هنأ رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود #يونكر مرشح الوسط الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأشاد يونكر بالنتيجة التي حققها ماكرون، وتمنى له "التوفيق لاحقا" في الدورة الثانية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الألماني #سيغمار_غابريال أنه "واثق" من فوز ماكرون برئاسة فرنسا، واوصفا إياه بـ"المرشح الفعلي الوحيد المؤيد لأوروبا"، وأكد قناعته بأن ماكرون سيكون "رئيسا ممتازا".

وفي سياق متصل، تمنى المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل "حظا سعيدا" لماكرون الذي سيتواجه مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال شتيفن سايبرت إنه "من الجيد أن ماكرون حقق نجاحا مع موقفه من أجل اتحاد أوروبي قوي واقتصاد اشتراكي".