من هي مارين لوبان التي غيرت وجه اليمين المتطرف بفرنسا؟

تأهلت #مارين_لوبان زعيمة حزب #الجبهة_الوطنية اليميني المتطرف إلى الدورة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية في #فرنسا حيث ستواجه #إيمانويل_ماكرون.

وقبل نجاحها في التأهل لجولة الإعادة، كانت #مارين #لوبان قد نجحت في استحواذ الحزب الذي ورثته عن والدها #جان_ماري_لوبان الزعيم التاريخي لليمين المتطرف بفرنسا، وذلك بعد حركة انقلابية وصلت إلى أروقة القضاء حيث قامت الابنة بعزل والدها عن الحزب.

بعدها، نقلت مارين الحزب من وضع هامشي إلى لاعب في قلب المشهد السياسي في #فرنسا.

كما جعلت من نفسها منافسا حقيقيا على أمل أن تكون أول رئيسة لفرنسا وأول زعيم من اليمين المتطرف للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

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خاضت مارين لوبان حملتها تحت شعار #الأولية_الوطنية ، وعلى أساس أفكار واضحة، هي: رفض أوروبا واليورو، تقنين استقبال المهاجرين بشكل كبير، إغلاق "المساجد التي تروج لأفكار متطرفة".

كما كررت لوبان المواقف المؤدية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين الذي استقبلها.

لوبان نجحت في تحويل حزبها من ظاهرة هامشية إلى قوة في وسط الساحة السياسية، إلا أنها تبقى بنظر خصومها حالة خطيرة وتقوقعية قد تدخل فرنسا و #أوروبا في نفق مجهول.

وتجمع الاستطلاعات جميعها على أنها ستخسر في الدورة الثانية، مع اتحاد الطبقة السياسية بشكل كامل ضدها.