وفاة 15 شخصا بغرق قارب يحمل مهاجرين قرب اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الاثنين، عن وفاة 15 شخصاً، بينهم أطفال، إثر غرق قارب يعتقد أنه كان يقل #مهاجرين قرب #جزيرة_ليسبوس في بحر ايجه.

وأفادت المتحدثة باسم خفر السواحل أنه تم العثور على ثماني جثث في المياه الإقليمية اليونانية فيما عثر الجانب التركي على سبعة أخرى.

ونجت امرأتان، إحداهما حامل. ونقلت المتحدثة عنها قولها إن "25 شخصاً كانوا على متن القارب الذي غرق". وأضافت المتحدثة أن بين القتلى 9 رجال و4 نساء وطفلين.

وأشارت إلى أن #السلطات_اليونانية لم تتلق نداء استغاثة قبل العثور على الجثث.

وتواصل سفن عدة عمليات البحث في المنطقة ذات الطقس المعتدل حالياً.

وتعد جزر بحر ايجه نقاط عبور رئيسية للاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول من #تركيا إلى #أوروبا.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى #اليونان منذ عام 2015، هرب معظمهم من الحرب الأهلية المشتعلة في #سوريا.