بوادر أزمة بين أميركا وتركيا بسبب مجازر الأرمن

أثارت الولايات المتحدة غضب حليفتها تركيا، الاثنين، عبر انتقادها لمجازر عام 1915 ضد #الأرمن بوصفها "إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين،"، لكن دون الإشارة إليها بأنها إبادة جماعية.

وتعد هذه المسألة حساسة في الولايات المتحدة خاصة في أوساط الأرمن الأميركيين، الذين يعيش معظمهم في لوس أنجلوس.

ويقدر الأرمن عدد ضحايا هذه المجازر بين مليون ومليون ونصف شخص.

وكان الرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما وعد بالاعتراف بعمليات القتل على أنها #إبادة_جماعية. إلا أنه لم يف بوعده بعد 8 أعوام في الحكم حيث أنه احتاج إلى تعاون تركيا معه خصوصا لمكافحة تنظيم داعش.

وأصدر الرئيس الأميركي الجديد #دونالد_ترمب بيانا قال فيه بوضوح "نتذكر اليوم ونكرم ذكرى هؤلاء الذين عانوا من ميدز يغرن (المصطلح الأرمني للمجازر)، إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين".

وفر عدد كبير من الأرمن إلى دول مثل فرنسا والارجنتين والولايات المتحدة.

وقال ترمب: "بدءا من العام 1915، تم ترحيل مليون ونصف مليون أرمني وقتلهم واقتيدوا إلى الموت خلال السنوات الخيرة من حكم السلطنة العثمانية".

وأضاف "أشارك المجتمع الأرمني في أميركا وحول العالم في الحداد على مقتل الأبرياء والعذاب الذي تحمله كثيرون. علينا تذكر #الفظائع لمنع حدوثها مجددا."

وتابع "نرحب بجهود الأتراك والأرمن في الاعتراف بالتاريخ المؤلم، والذي يشكل خطوة حاسمة نحو بناء أسس مستقبل أكثر عدالة وتسامحا".

وحول الانتقادات التركية للتصريحات، أشارت وزارة الخارجية إلى أن الرئيس الأميركي لم يأت على استخدام وصف " #إبادة_جماعية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض #شون_سبايسر إن "بيان (ترمب) متناسق مع البيانات السابقة التي أصدرتها على الأقل عدة إدارات سابقة".

لكن وزارة الخارجية التركية اعتبرت ان تصريحات ترمب هي " #تضليل" و"تعريفات كاذبة".

وأضافت: "نتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة ألا تعتمد الرواية التاريخية من جانب واحد المأخوذ عن هذه المجموعات المعروف عنها ميلها إلى العنف وخطابات الكراهية، واعتماد نهج يأخذ بعين الاعتبار معاناة جميع الأطراف".