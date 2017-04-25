تركيا: ضرب أهداف لمسلحي العمال الكردستاني قرب سنجار

قال #الجيش_التركي، اليوم الثلاثاء، إنه نفذ ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب #العمال_الكردستاني قرب جبال #سنجار بالعراق وفي شمال شرقي #سوريا لمنع الجماعة من إرسال أسلحة ومتفجرات لشن #هجمات داخل #تركيا .

وأضاف الجيش أن حزب العمال الكردستاني استخدم المنطقتين مراراً لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل، وأن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي، ومن بين أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر بجنوب شرقي البلاد.

قتل 5 مقاتلين من قوات البيشمركة فيما أصيب 9 آخرين اثر قصف المقاتلات التركية ، فجر اليوم الثلاثاء ، 25 نيسان 2017 ، مواقع في جبل سنجار والذي استهداف مقرات حزب العمال الكوردستاني .

من جهتها قالت مصادر كردية إن خمسة من مقاتلي البشمركة الكردية العراقية قتلوا بطريق الخطأ في غارة جوية شنتها تركيا اليوم الثلاثاء على موقع قريب لمتمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

