جماعة تابعة للقاعدة تتبنى هجوم مترو سان بطرسبرغ

قال موقع سايت الذي يراقب صفحات المتطرفين على الإنترنت إن جماعة تسمى كتيبة الإمام شامل أعلنت مسؤوليتها عن تفجير في مترو مدينة #سان_بطرسبرغ_الروسية الشهر الجاري أسفر عن مقتل 16 شخصا موضحة أن المفجر تحرك بناء على أوامر من تنظيم القاعدة.

وقالت الجماعة إن المهاجم يدعى أكبر جان جليلوف وتحرك بناء على تعليمات من #أيمن_الظواهري #زعيم_القاعدة.

وكانت وكالات أنباء روسية، قد نقلت الخميس الماضي، عن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر #بورتنيكوف قوله، إن الجهاز حدد هوية #مدبر #الهجوم الذي أودى بحياة 16 شخصا في #مترو #سان_بطرسبرغ هذا الشهر.

وقال بورتنيكوف "جرى تحديد هويته".

واعتقلت الشرطة عشرة أشخاص للاشتباه في تورطهم في الهجوم.