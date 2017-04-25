روسيا تنفي اتهاماً أميركياً بتسليح طالبان أفغانستان

أكد #وزير_الخارجية_الروسي #سيرجي_لافروف، الثلاثاء، أن ادعاء الولايات المتحدة بأن #موسكو تمد حركة طالبان المتمردة في أفغانستان بالأسلحة لا أساس له من الصحة.

وقال قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان الجنرال #جون_نيكلسون، الاثنين، إنه "لا يُكذب" التقارير التي تشير لتقديم روسيا الدعم إلى #طالبان بما في ذلك #الأسلحة.

ويشكو المسؤولون الأميركيون منذ فترة مما وصفه نيكلسون في أحد تصريحاته بأنه "تأثير خبيث" لروسيا في أفغانستان غير أن تصريحه يوم الاثنين كان بين الأقوى حتى الآن فيما يتعلق باتهام موسكو بتزويد طالبان بالأسلحة.

ولدى سؤاله عن هذه التقارير خلال مؤتمر صحافي في موسكو قال لافروف: "هذه تصريحات غير محترفة، ولا أساس لها من الصحة".

وتوجه موسكو النقد إلى #الولايات_المتحدة بشأن التعامل مع الحرب في أفغانستان حيث خاض الاتحاد السوفيتي حربا دموية وكارثية في الثمانينات.

ونفت #روسيا في السابق توفيرها أي مساعدات عينية أو مالية لحركة طالبان لكنها أوضحت أنها ما زالت محتفظة بالعلاقة معها بغية السعي من أجل مفاوضات السلام.