عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

بعد سباق الأميركي.. قراصنة روس يستهدفون نيزك الإليزيه

المصدر: باريس – فرانس برس
المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون
رابط مختصر

تعرضت الحملة السياسية لمرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل #ماكرون لهجوم من عدد من #القراصنة الروس الشهر الماضي، بحسب تقرير لمجموعة بحث في أمن المعلوماتية الثلاثاء.

وجاء في تقرير مجموعة "تريند مايكرو" التي مقرها اليابان أن جماعة "بون ستورم" المرتبطة بعدد من #الهجمات_المعلوماتية في الغرب، استخدمت تقنية "فيشنغ" لمحاولة سرقة بيانات شخصية من ماكرون وأعضاء حملته "إلى الأمام".

ويعتقد أن "بون ستورم" المعروفة كذلك باسم "ايه بي تي 28" كانت وراء هجمات الصيف الماضي على اللجنة الوطنية الديموقراطية الأميركية بهدف إفشال الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلاري #كلينتون إلى #البيت_الأبيض .

ويشتبه بعلاقة هذه المجموعة بأجهزة الأمن الروسية، واعتبرت #موسكو مؤيدا قويا لمنافسة ماكرون المرشحة اليمينية #مارين_لوبن التي التقت الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في زيارة مفاجئة إلى موسكو قبل الانتخابات.

لكن روسيا نفت الاثنين أي تدخل في #الانتخابات_الفرنسية .

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "أية مجموعات؟ من أين يأتون؟ لماذا روسيا؟".

وأضاف "هذه تشبه #اتهامات_واشنطن التي لم تثبت حتى اليوم".

كلمات دالّة

#ماكرون, #القراصنة, #الهجمات المعلوماتية, #كلينتون, #البيت الأبيض, #موسكو, #مارين لوبن, #بوتين, #الانتخابات الفرنسية, #اتهامات واشنطن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر