لوبن: لم أعد رئيسة الجبهة الوطنية أنا مرشحة الرئاسة

أعلنت مرشحة #اليمين_المتطرف للرئاسة الفرنسية #مارين_لوبان تنحيها عن رئاسة حزب الجبهة الوطنية، خلال مقابلة مع التلفزيون #الفرنسي، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تكون #مرشحة حزب وإنما مرشحة الرئاسة الفرنسية.

وأضافت أن قرارها اتخذته عن قناعة عميقة بأن #رئيس_الجمهورية يجب أن يجمع ويوحد جميع أبناء الشعب الفرنسي.. فيما يرى آخرون أن المصطلح الفرنسي الذي استخدمته للتعبير عن تنحيها يشير إلى أن ذلك سيكون إجراءً مؤقتا.. وإنها تسعى إلى التأثير على من صوتوا لمرشحين مهزومين في الجولة الأولى.. وبشكل خاص من منحوا أصواتهم للمرشح الجمهوري فرانسوا فيون.