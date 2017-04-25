هولاند يحذر: الفوز على اليمين ليس مضمونا

حذر #الرئيس_الفرنسي #فرنسوا_هولاند ، الثلاثاء، من أن فوز الوسطي #ايمانويل_ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبن خلال #الدورة_الثانية للانتخابات الرئاسية في 7 أيار/مايو المقبل ليس مضمونا.

وقال هولاند في تصريح خلال زيارة الى غرب #فرنسا: "أعتقد أنه من المناسب أن نكون في غاية الجدية وفي حالة تعبئة كاملة (...) وعلينا أن نعتبر أن لا شيء مضمونا بعد، وأن الفوز يجب أن ينتزع وأن نستحقه".

وتابع الرئيس الفرنسي: "ليس هناك إدراك فعلي لما حصل الأحد، نسينا أن مارين لوبن هي التي انتقلت الى الدورة الثانية. ليس شيئا هامشيا أن يصل اليمين المتطرف الى الدورة الثانية لانتخابات رئاسية"

وكان هولاند أعلن عزمه على الاقتراع في الدورة الثانية لايمانويل ماكرون معتبرا أن اليمين المتطرف "يشكل خطرا على بلادنا".

وأفادت مصادر متطابقة في #حزب_الجمهوريين اليميني أن الرئيس السابق #نيكولا_ساركوزي سيعلن عزمه على الاقتراع لصالح ماكرون.

إلا أن هذه المصادر لم توضح ما إذا كان ساركوزي سيصوت لماكرون "بصفة شخصية" أم أنه سيدعو أنصاره إلى القيام بذلك أيضا.