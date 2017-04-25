واشنطن تندد بهجوم طالبان "غير المقبول" في أفغانستان

نددت وزارة #الخارجية_الأميركية الاثنين بالهجوم "غير المقبول" الذي نفذته حركة #طالبان الجمعة في #أفغانستان وأكدت أنها لم تتخل عن التزامها إزاء هذا البلد، بعد مرور أكثر من 15 عاما على غزوها له.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر، "أنه هجوم على جنود كانوا عائدين من الصلاة"، وذلك بعد ثلاثة أيام على الهجوم الذي أوقع أكثر من مئة قتيل في قاعدة عسكرية في مزار الشريف بشمال البلاد.

وتابع تونر "أنه هجوم وحشي وغير مقبول ونحن ندد به بشدة".

وكان عشرة مسلحين ببزات عسكرية ويرتدون سترات ناسفة دخلوا إلى القاعدة بشاحنات للجيش، حيث فتحوا النار على جنود لم يكونوا يحملون سلاحاً في المسجد وصالة طعام.

ويعتقد أن الهجوم هو الأكثر دموية الذي تشنه طالبان ضد هدف للجيش الأفغاني رغم عدم صدور حصيلة واضحة للضحايا.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وصل في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان الاثنين بعد ساعة على إعلان استقالة وزير الدفاع عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش الجنرال قدام شاه شاهين.

وتابع تونر أن استقالة المسؤولين "يجب ألا تحمل طالبان أو غيرها في المنطقة على الاعتقاد أن الولايات المتحدة لديها نية بالتراجع عن التزامها إزاء حكومة وشعب أفغانستان".

وأبقت الولايات المتحدة التي تدعم القوات الأفغانية في حملة مكافحة الإرهاب، 8400 عنصر في البلاد وتقود في موازاة ذلك عمليات حلف شمال الأطلسي الذي يشن غارات على مواقع لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش.

وتحاول قوات الأمن الأفغانية التي أنهكتها عمليات القتل والفرار من الخدمة العسكرية، جاهدة الانتصار على المتمردين منذ أنهى جنود الحلف الأطلسي الذين تقودهم الولايات المتحدة مهمتهم القتالية في كانون الثاني/ديسمبر عام 2014.