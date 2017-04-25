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18 قتيلا حصيلة القصف التركي على مواقع للأكراد بسوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
الجيش التركي على الحدود مع سوريا (أرشيفية)
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شنت #تركيا غارات واسعة النطاق على مواقع تابعة للقوات الكردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ما أدى إلى مقتل 18 عنصرا من #وحدات_الحماية_الكردية والبيشمركة.

واعتبر #الجيش_التركي في بيان له أن #الغارات التي شنتها مقاتلاته تهدف إلى تدمير أوكار الإرهاب التي تستهدف تركيا على حد وصفه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات التركية شنت "عشرات الغارات المتزامنة" على مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب في محافظة #الحسكة، وإن 3 من الضحايا كانوا من المسؤولين الإعلاميين والـ 15 الآخرين كانوا من مسلحي الوحدات.

كلمات دالّة

#تركيا, #وحدات الحماية الكردية, #الجيش التركي, #الغارات, #الحسكة

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