12 عملية مداهمة في برشلونة في إطار مكافحة الإرهاب

أعلنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، أنها تنفذ عملية " #مكافحة_للإرهاب " على نطاق واسع تتضمن عمليات #توقيف ومداهمة على مشارف #برشلونة في شمال شرقي إسبانيا.

وتشارك في العملية #الشرطة #الكتالونية والشرطة الوطنية #الإسبانية والشرطة الفيدرالية #البلجيكية .

وصرحت الشرطة الكتالونية في بيان أن المحققين كشفوا بالتعاون مع القضاء البلجيكي "أدلة" يمكن أن تثبت انتماء "موقوفين إلى منظمات إرهابية جهادية".

وأوضحت الشرطة أن السلطات كانت تجري نحو 12 عملية مداهمة في برشلونة، واوسبيتاليت دي لوبريغات، وسانتا كولومبا غرامنيت، وريبوليت، وكورنييا دي لوبريغات، وماسكويفا، وكلها واقعة ضمن منطقة برشلونة.

وتابعت الشرطة الكتالونية أن العملية التي لا تزال جارية هي نتيجة تحديد "مجموعة جهادية مرتبطة بالإرهاب".

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد عدد الموقوفين.

وتابع البيان أن "حجم العملية أرغم أجهزة مكافحة الإرهاب على اطلاع المركز الوطني للاستخبارات على التطورات".

وتتم العملية بإشراف قاضي تحقيق من المحكمة العليا ومقرها مدريد وهي تتولى القضايا المعقدة، لاسيما الإرهاب.