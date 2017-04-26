أردوغان: لن ننتظر للأبد عند أبواب أوروبا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب رأدوغان، لرويترز مساء الثلاثاء أن #تركيا ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا استمرت في الانتظار أكثر من ذلك، وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف أردوغان أن القرار الذي اتخذته الثلاثاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي هيئة بارزة لحقوق الإنسان بوضع تركيا على قائمة المتابعة "سياسي تماماً"، ولا تعترف به #أنقرة.

"لن ننتظر إلى أجل غير مسمى على أبواب الاتحاد الأوروبي"

وقال إنه مستعد لطرح مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي في استفتاء، وإن تركيا لا يمكن أن تنتظر لأجل غير مسمى بعد انتظارها على أبواب الاتحاد الأوروبي 54 عاماً. وأردف في مقابلة في قصر الرئاسة في أنقرة "إذا لم يتحركوا بصدق فعلينا إيجاد مخرج. لماذا يجب علينا أن ننتظر أكثر من ذلك؟ إننا نتحدث عن 54 عاما تقريبا.

وتابع: "المملكة المتحدة طلبت من شعبها وصوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي... إنهم يسيرون صوب مستقبل جديد وقامت النرويج بنفس الشيء... ونفس الشيء يمكن أن يسري على تركيا أيضا".

"الاتحاد على وشك التفكك"

كما أشار #أردوغان إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية التي هددت فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن الاتحاد "على وشك التفكك".



إلى ذلك، قال: "لا يمكن لدولة أو لدولتين الإبقاء على الاتحاد الأوروبي حيا. إنكم بحاجة لبلد مثل تركيا وهو بلد مختلف يرمز إلى دين مختلف هذا سيجعلهم أقوياء جدا. ولكن يبدو أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تدرك هذه الحقيقة. إنهم يجدون أنه من الصعب جدا استيعاب بلد مسلم مثل تركيا."