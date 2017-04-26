ماكرون: لا شيء محسوما في الدورة الثانية

أقرّ المرشح الوسطي، إيمانويل #ماكرون، الثلاثاء، بأن "لا شيء محسوماً" في الدورة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبن التي تريد أن "تجمع الوطنيين من اليمين واليسار".

وتعرّض موقف ماكرون للانتقاد بعيد فوزه في الدورة الأولى، من قبل عدد كبير من المعلّقين الذين اعتبروا أنه يُعطي انطباعاً وكأنه "تجاوز" الجولة الثانية، وأنه يعتبر أن النصر مضمون.

وردّ ماكرون قائلاً "لن أتلقى دروساً"، مضيفاً أنه لم يربح شيئاً بعد، وأنه يجب "أن نناضل". وتابع "لم يتوقع أحد فوزي منذ شهر ونصف شهر، أنا مثال حيّ على أنّ المتنبئين مخطئون".

ودخلت مرشحة اليمين المتطرّف في عملية دقيقة لاستقطاب الناخبين الذين صوتوا في الدورة الأولى للمحافظ فرنسوا #فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

هولاند: فوز ماكرون على لوبن ليس مضموناً

من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند الثلاثاء من أنّ فوز ماكرون على لوبن خلال الدورة الثانية في السابع من أيار/مايو ليس مضموناً، معتبراً أنه يجب عدم الاستهانة بالنتيجة التي حققتها الجبهة الوطنية.

وقال هولاند خلال زيارة لغرب #فرنسا "أعتقد أنّ من المناسب أن نكون في غاية الجدّية وفي حالة تعبئة كاملة وعلينا أن نعتبر أن لا شيء مضموناً بعد، وأنّ الفوز يجب أن ينتزع وأن نستحقه".

وتابع "ليس هناك إدراك فعلي لما حصل الأحد نسينا أنّ مارين لوبن انتقلت إلى الدورة الثانية. ليس شيئاً هامشياً أن يصل اليمين المتطرّف إلى الدورة الثانية لانتخابات رئاسية".

وبحسب استطلاع نشر الثلاثاء فإنّ لوبن التي حلت في المرتبة الثانية خلف ماكرون مساء الأحد، ستُهزم في السابع من أيار/مايو.