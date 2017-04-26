مخطط إسرائيلي لبناء حي يهودي جديد وراء الخط الأخضر

كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزارة الإسكان #الإسرائيلية تعمل على دفع مخطط لبناء #حي #يهودي جديد وراء #الخط_الأخضر في #القدس المحتلة، والحديث هنا يدور عن مخطط لتوطين #المتدينين المتزمتين في المكان الذي يقوم فيه مطار #عطروت المهجور، شمال القدس والمحاذي لمخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين.

وتم إعداد المخطط قبل عدة سنوات من قبل مهندس بلدية القدس شلومو أشكول، لكنه تم تجميده بسبب المعارضة الشديدة لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما ، للبناء وراء الخط الأخضر. ومن المخطط أن يتضمن المخطط إنشاء عشرات آلاف الوحدات الإسكانية.

وفي الأشهر الأخيرة، بعد تغير الإدارة في واشنطن، بدأت وزارة الإسكان بدفع المخطط مجددا، ويعمل عليه حاليا مخطط المدن في لواء القدس، بوزارة الإسكان، الون برنهارد. ونشرت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء أمس أن وزارة الإسكان تخطط لنشر المخطط بعد شهر.

ويقوم مطار عطروت بالقرب من الجدار الفاصل، على مسافة غير بعيدة عن معبر #قلنديا . وتم إغلاقه مع بداية الانتفاضة الثانية قبل 15 سنة، بسبب التخوف من قيام #الفلسطينيين باستهداف الطائرات التي تقلع منه. وتشمل الخارطة بالإضافة إلى أرض المطار، مناطق واقعة إلى الغرب منه. وهي تتواجد حاليا في الضفة الغربية، خارج منطقة نفوذ القدس.

ويفترض بناء الحي للمتدينين المتزمتين، لكن قادتهم أعربوا عدة مرات أخيرا عن رفضهم إقامة الحي لجمهورهم، بسبب المسافة البعيدة عن مركز المدينة وقربه من الأحياء الفلسطينية والجدار الفاصل.