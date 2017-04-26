إسبانيا توقف مصرياً وأحد مواطنيها بشبهة ارتباطهما بداعش

أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء أنها اعتقلت مصرياً يشتبه بتسهيله عودة #إرهابيين من #العراق و #سوريا ، وأحد مواطنيها قام بتجنيد أشخاص لصالح تنظيم #داعش .

وجرت الاعتقالات في مدينة تيولادا في جنوب شرق إسبانيا وفي جيب سبتة في شمال #المغرب ، بعد يوم على اعتقال #الشرطة_الإسبانية 4 أشخاص بزعم ارتباطهم بمتورطين بالهجوم على المطار والمترو في بروكسل العام الماضي.

وقال بيان لوزارة الداخلية الإسبانية إن المصري (46 عاما) الذي اعتقل في تيولادا يشتبه بأنه "سهّل عودة إرهابيين ينتمون إلى داعش كانوا قد قرروا العودة من سوريا والعراق".

كما ويشتبه بأنه قدم لهم المأوى وساعدهم في بعض الإجراءات الإدارية.

ويورد البيان أنه قام بتوزيع "وثائق تبرر الهجمات التي ارتكبتها داعش" في المجتمعات الاسلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حادثة منفصلة، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت رجلا إسبانيا (29 عاما) في أحد الأحياء الفقيرة في جيب سبتة.

ووصفت الشرطة الرجل بأنه "عنصر أساسي في التجنيد لصالح داعش وآلتها الدعائية".

وقالت إنه أقدم على "تجنيد شبان ضعفاء من أجل تحوليهم إلى متطرفين"، وإنه أراد الذهاب بنفسه إلى مناطق النزاع.

وكانت الشرطة قد اعتقلت زوجته سابقا بنفس الشبهة المتعلقة بالعمل الدعائي والتجنيد.

وبحسب وزارة الداخلية، اعتقلت الشرطة الإسبانية 69 متطرفا عام 2016 و29 آخرين هذا العام.

إلا أن إسبانيا شهدت سفر عدد أقل من المتطرفين للانضمام إلى تنظيم الدولة في الخارج، مقارنة ببلدان أوروبية أخرى.

وأفاد مركز الكانو الإسباني للأبحاث أن حوالي 160 "مقاتلا" تركوا البلد إلى مناطق النزاع، مقارنة بأكثر من ألف شخص سافروا من فرنسا.