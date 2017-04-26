لماذا رفض وزير الخارجية الألماني اتصالا من نتنياهو؟

رفض #وزير_الخارجية_الألماني زيغمار غابرييل، الثلاثاء، استقبال مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو، في إطار تصاعد الخلاف بينهما، وفق صحيفة إسرائيلية.

وجاء موقف الوزير الألماني بعد ساعات من إلغاء نتنياهو لقاءً كان مقرراً بينهما، في وقت سابق، رداً على تمسك الوزير الألماني بلقاء ممثلين عن مؤسسات حقوقية يسارية، تهاجم الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة " #هآرتس"، عبر موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو أراد أن يوضح للوزير الألماني "بشكل شخصي"، سبب تحفظه على لقائه مع ممثلين عن هذه #الجمعيات_اليسارية.

والتقى غابرييل، مساء الثلاثاء، بممثلين ونشطاء سلام من جمعيتي " #كسر_الصمت"، و" #بيتسلم"، وفقاً لما كان مخططا له.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مكتب نتنياهو، مبرراً سبب إلغاء اللقاء مع غابرييل، إن "سياسة رئيس الوزراء تقضي بالامتناع عن لقاء دبلوماسيين يزورون البلاد، ويجتمعون مع ممثلي منظمات تقذف وتشهر بجنود الجيش، وتسعى إلى تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

وأضاف: "هؤلاء الدبلوماسيين لن يفكروا بالالتقاء في #الولايات_المتحدة أو في بريطانيا مع ممثلي تنظيمات تدعو إلى محاكمة جنود أميركيين أو بريطانيين".

وغالبا ما يتم وصم هذه #المنظمات في إسرائيل بأنها "مسيئة لبلادها أو خائنة"، وتشكو هذه المنظمات من التضييق على عملها.

ووصف #غابرييل لقاءه مع النشطاء بأنه "طبيعي تماماً". وأضاف أن إلغاء اللقاء مع نتنياهو "لن يضر بالعلاقات الألمانية الإسرائيلية".

ويحتفظ نتنياهو أيضاً، إلى جانب كونه رئيساً للوزراء، بحقيبة وزارة الخارجية.