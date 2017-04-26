باكستان تبث اعترافات المتحدث باسم حركة طالبان

نشر #الجيش_الباكستاني تسجيلاً مصوراً لما وصف باعترافات إحسان الله إحسان المتحدث باسم جماعة الأحرار المحظورة والقيادي السابق في حركة #طالبان_باكستان، وخلال التسجيل المصور استعرض إحسان الله إحسان واسمه الحقيقي لياقت علي علاقته طيلة 9 سنوات بحركة طالبان باكستان والانضمام لها عام 2008، وشغله منصب المتحدث باسم الحركة قبل الانشقاق عنها والانضمام لجماعة الأحرار.

وكشف إحسان الله خلال التسجيل أن حركة طالبان باكستان وجماعة #الأحرار تتلقيان دعما من الاستخبارات الهندية والأفغانية مقابل أنشطتهما، وأن قادة الحركة ينفذون أجندة خارجية ويسعون نحو السلطة والزعامة، ويدفعون بالأفراد إلى الموت في مواجهة الجيش الباكستاني، بينما يلوذون هم بالاختباء وهو ما دفعه إلى النأي عن الحركة.

وأشار إحسان الله إحسان خلال التسجيل المصور إلى أن قادة الحركة فروا إلى أفغانستان بعد شن الجيش الباكستاني عملية عسكرية في قطاع شمال وزيرستان، وأن بعض الجرحى تلقوا العلاج بمساعدة الاستخبارات الهندية والأفغانية، إضافة إلى تلقي الحركة دعما من القوات الأفغانية في تنقلها داخل الأراضي الأفغانية، وفي عمليات التسلل إلى الأراضي الباكستانية من أفغانستان.

واتهم إحسان الله إحسان حركة طالبان باكستان وجماعة الأحرار بتشويه صورة الإسلام وقتل الأبرياء والقتل والخطف بهدف الابتزاز وجمع الأموال، واستغلال العاطفة الدينية كوسيلة لتجنيد الشباب في صفوفهما، مؤكدا أن الإسلام بعيد كل البعد من ممارسات الحركتين.

ووجه إحسان الله إحسان انتقادات لاذعة للزعيم الحالي لحركة طالبان باكستان الملا فضل الله واتهمه بالزواج من ابنة أستاذه رغما عنهما، وقال إن اختيار الملا فضل الله لقيادة حركة طالبان باكستان تم بالقرعة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات الهامة للحركة تتم بهذه الطريقة.

وكان إحسان الله اعترف بمسؤولية حركة طالبان باكستان وجماعة الأحرار عن شن العديد من الهجمات والتفجيرات الانتحارية في باكستان، من بينها الهجوم على نقطة واغه الحدودية مع #الهند واستهداف الناشطة ملاله يوسف زي ومهاجمة قوات الأمن.

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور أعلن منتصف الشهر الحالي استسلام إحسان الله إحسان القيادي والمتحدث باسم جماعة الأحرار المحظورة، والمتحدث الأسبق لحركة طالبان باكستان للسلطات الباكستانية في تطور وصف بالمهم، واكتفى المتحدث بإعلان نبأ استسلام إحسان الله دون الخوض في التفاصيل خلال إيجاز صحافي حول سير وتطورات عملية "رد الفساد" التي يشنها الجيش الباكستاني ضد الجماعات الإرهابية.

وقال اللواء آصف غفور خلال الإيجار الصحافي لوسائل الإعلام " لقد أحرزنا تقدما إلى درجة أن الذين كانوا يخططون لشن هجمات على الأراضي الباكستانية عبر الحدود بدأوا يعون عدم صواب طرقهم" وأضاف غفور " لا يمكن أن يكون هناك إنجاز أكبر لباكستان من حقيقة أن أشد أعدائنا باتوا يراجعون أنفسهم".

ويعزز التسجيل المصور الذي بثه الجيش الباكستاني موقف إسلام آباد التي طالما وجهت أصابع الاتهام لأجهزة الأمن الهندية والأفغانية بتغذية النعرات الطائفية والإثنية ودعم الجماعات الإرهابية والانفصالية على الأراضي الباكستانية وهو ما تنفيه #كابل ونيودلهي.