إسرائيل تسقط طائرة استطلاع فوق الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إسقاط "هدف" فوق هضبة #الجولان المحتلة، بعد ساعات من استهداف إسرائيل موقعاً عسكرياً قرب #مطار_دمشق.

وكتب الجيش على حسابه في موقع تويتر أن "نظام باتريوت للدفاع الجوي اعترض هدفاً فوق مرتفعات الجولان" من دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سكانا في بلدة صفد في شمال إسرائيل أبلغوا عن رؤية صاروخين يجري إطلاقهما وانفجارات تحدث بعد ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهدف، الذي قالت وسائل الإعلام إنه "طائرة استطلاع بدون طيار"، جرى إسقاطه فوق سوريا أو فوق الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر استخباراتي لم تحدده أن غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لميليشيات #حزب_الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، موضحة أن #إيران تستغل المطار كجسر جوي لإمداد حلفائها.