"معركة الجوع" تشلّ الحياة في الضفة

أوقف إضراب شامل، الخميس، كافة مناحي الحياة العامة في مختلف محافظات الضفة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون #الاحتلال الإسرائيلي منذ 11 يوماً.

وأغلقت المؤسسات الحكومية والخاصة والمحال التجارية أبوابها في مختلف المحافظات، إضافة إلى الجامعات والمدارس، واستثني من الإضراب الخدمة الصحية وطلبة #التوجيهي، على ما ذكرت الوكالة الرسمية (وفا).

وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى، أعلنت في وقت سابق، الخميس يوم إضراب شامل. كما أعلنت نقابة النقل والمواصلات، الأربعاء، أن اليوم سيكون يوم #إضراب شامل وعام في الضفة الغربية.

ونادراً ما تشهد الأراضي المحتلة إضرابات مثل هذا، من حيث توقف كافة مناحي الحياة، حيث إن المواصلات متوقفة تماماً، تضامناً مع "معركة الجوع" التي يخوضها #الأسرى الفلسطينيون، لا سيما مع تدهور صحة القيادي #مروان_البرغوثي، الذي دعا للإضراب.