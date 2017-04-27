برلين.. الشرطة تطلق النار على شخص قرب مستشفى

أفاد تلفزيون ألماني على تويتر بحصول إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين.

وقال التلفزيون إن #الشرطة_الألمانية أغلقت المنطقة المحيطة بالمستشفى في العاصمة.

لكن الشرطة قالت، في وقت لاحق، إنها هي التي أطلقت النار عند #مستشفى برلين، وإن شخصاً واحداً أصيب.

ولاحقاً ، قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن شرطياً أصاب بالرصاص رجلا هدد ضابطة بسلاح في ساحة انتظار سيارات داخل مستشفى في برلين.

وأوضحت المتحدثة أن الرجل أصيب في ساقه وإنه نقل للمستشفى للعلاج.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب منذ كانون الأول/ديسمبر، عندما صدم متطرف بشاحنة مسرعة حشداً في سوق في #برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.