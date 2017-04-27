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الأطلسي يطالب تركيا بـ"احترام كامل لدولة القانون"

المصدر: فاليتا - فرانس برس
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبورغ
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طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبورغ، #تركيا، الخميس، بـ"احترام كامل لدولة القانون"، غداة عمليات توقيف جديدة جرت على نطاق واسع في صفوف مؤيدين مفترضين لفتح الله #غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة #انقلاب فاشلة.

وصرح ستولتنبورغ عند وصوله للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأوروبي في مالطا: "من المؤكد أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها، وفي ملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن على ذلك أن يتم في إطار الاحترام الكامل لدولة القانون".

كما أكد أن "تركيا حليف أساسي ولأسباب عدة، خصوصاً بسبب وضعها الجغرافي الاستراتيجي كونها تقع على حدود #العراق و #سوريا مع كل الاضطرابات وأعمال العنف التي نشهدها، لكن أيضاً قريبة من #روسيا على البحر الأسود".

وأضاف ستولتنبورغ أن "تركيا شهدت #هجمات_إرهابية عدة. لم يشهد أي حليف آخر عدداً مماثلاً".

يذكر أن تركيا هي ثاني قوة عسكرية في #حلف_شمال_الأطلسي بعد #الولايات_المتحدة.

كلمات دالّة

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