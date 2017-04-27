التأييد لماكرون يتراجع.. لكن فوزه مرجّح برئاسة فرنسا

أظهر استطلاع للرأي أن مرشح الوسط في انتخابات #الرئاسة_الفرنسية #إيمانويل_ماكرون سيفوز على منافسته اليمينية #مارين_لوبان في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو/أيار بنسبة 61% مقابل 39%.

والاستطلاع الذي أجرته "هاريس انترأكتف" لصالح محطة "إل سي بي" التلفزيونية هو الثاني الذي يعلن عنه اليوم الخميس ويظهر تفوق #ماكرون على #لوبان بنسبة تتجاوز 60%.

وفي الاستطلاع السابق لمؤسسة "أوبنيونواي" أظهرت الأرقام تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى 59% بعد البداية المهتزة له في الجولة الثانية.

وقالت "هاريس" إن ماكرون تراجع ست نقاط مئوية مقارنة باستطلاع في 20 ابريل/نيسان، بينما زاد التأييد لزعيمة #اليمين_المتطرف في #فرنسا.