التحالف: تركيا أبلغتنا قبل أقل من ساعة من تنفيذ عمليتها

انتقد التحالف الدولي ضد داعش تركيا لعدم إبلاغه قبل وقت كافٍ بغاراتها الجوية على مواقع مقاتلين أكراد في سوريا والعراق.

وأعلن المتحدث باسم #التحالف_الدولي ، جون دوريان، أن جنودا أميركيين، كانوا على بعد 10 كلم من المواقع التي قصفها الجيش التركي، الثلاثاء، في جبل "قره تشوك"، التابعة لمنظمة الـ"بي كا كا" الكردية في#سوريا.

وكشف العقيد دوريان، في تصريحات الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في #البنتاغون ، أن تركيا أبلغت التحالف بالعملية قبل أقل من ساعة .واعتبر أن "هذا الوقت غير كاف".

كما رأى أن "تركيا باعتبارها شريكة في التحالف ضد داعش، لم تقم بالتنسيق كما يتوقع منها، وإنما اكتفت بالإبلاغ عن العملية". وأردف أن "المهلة الممنوحة لم تكن كافية لضمان أمن قواتهم الموجودة على الأرض".

وأشار دوريان إلى أن منظمة "بي كا كا" تمثل مشكلة أينما كانت، سواء في العراق أو في سوريا، لأنها منظمة إرهابية. وأعرب عن تفهمه لذلك، لكنه اشتكى من "غياب التنسيق" حول الأهداف التي طالها القصف.

إلى ذلك، لفت إلى أن القصف التركي طال "قوى حليفة"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا "الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا".

يذكر أن سلاح الجو التركي شن الثلاثاء أيضاً، غارات على مواقع "بي كا كا" في جبل #سنجار شمالي #العراق ، وجبل "قره تشوك" شمال شرقي سوريا.

وأعلن الجيش التركي مقتل نحو 70 من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في الغارات التي نفذتها مقاتلاته على أوكار المنظمة.