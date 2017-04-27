سفير واشنطن بأنقرة: نريد تركيا "قوية وديمقراطية"

أكد السفير الأميركي في أنقرة، الخميس، أن بلاده ملتزمة بمساعدة #تركيا على أن تكون قوية لكن أيضاً ديمقراطية رغم الخلافات حول قضايا أساسية، وذلك قبل المحادثات المرتقبة الشهر المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب #أردوغان.

وشهدت العلاقات بين #الولايات_المتحدة وتركيا سلسلة خلافات حول سوريا ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو في ظل إدارة الرئيس السابق باراك #أوباما رغم أن أنقرة تأمل في تحسن العلاقات مع رئاسة ترمب.

وقال السفير الأميركي في #أنقرة جون باس في خطاب أمام "قمة اسطنبول" التي ينظمها مركز "أتلانتيك كاونسيل": "من الواضح أنه من مصلحتنا القومية أن تكون تركيا قوية وسلمية ومزدهرة وديمقراطية".

وأضاف "هناك بالطبع بعض التحديات في مساعدة الجميع في هذا المجتمع على تحقيق ذلك الواقع في المستقبل، ولدينا بعض الخلافات".

لكنه قال إن "طريقة تعاملنا مع هذه الخلافات وتحقيق هذه الأهداف عبر العمل معاً بشكل وثيق أكثر، وفي نفس الاتجاه يعتبر أمراً أساسياً لما نقوم به في مجال الدبلوماسية".