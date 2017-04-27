غزة مهددة بالظلام الدامس

أبلغت السلطة الفلسطينية #إسرائيل أنها ستتوقف عن دفع ثمن إمدادات الكهرباء الإسرائيلية لغزة.

ويقول مراقبون إن هذا التحرك قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن القطاع الذي يعاني سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة انقطاعات للكهرباء في معظم أوقات اليوم.

وأزمة الكهرباء في قطاع #غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد، حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقاً.

ورغم استيراد خطوط الكهرباء من #مصر وإسرائيل إلا أنها لا تعوض النقص.

واندلعت في كانون الثاني/يناير الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء. بينما حذرت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة #حماس من "آثار خطيرة" على المرضى.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف نيسان/أبريل بسبب نفاد الوقود.