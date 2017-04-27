لندن: توقيف مشتبه به أراد تنفيذ اعتداء قرب البرلمان

قالت #الشرطة_البريطانية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على رجل مسلح بسكاكين على طريق "وايتهول" المؤدي إلى عدد من الوزارات بوسط #لندن ، بينما قال مراسل "بي بي سي BBC" إنه تم العثور على سكاكين بالطريق.

وقالت الشرطة إن الرجل الموقوف قرب البرلمان في لندن يشتبه بأنه كان يريد ارتكاب عمل إرهابي، موضحة أنه "لم يعد هناك خطر فوري".

وذكرت شرطة سكوتلانديارد في بيان أن الرجل الذي يناهز العشرين من العمر، كان يحمل سكاكين. وتظهر صور لمراسل وكالة "فرانس برس" 3 سكاكين كبيرة في مكان الحادث، وحولها محققو الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه لم يصب أحد في الواقعة من دون الخوض في التفاصيل. وقال مراسل "بي بي سيBBC "على "تويتر" إن السكاكين شوهدت على الأرض بما في ذلك "سكين كبيرة لتقطيع الخبز".

وأفاد شهود لوكالة "فرانس برس" أن "عناصر الشرطة ثبتوا الرجل على الأرض".

وقالت وكالة "رويترز" إن الشرطة أوقفت حركة سيارات قرب مقر #رئيسة_الوزراء #تيريزا_ماي في "داوننغ ستريت".

كما أغلقت الشرطة البوابات الرئيسية المؤدية للبرلمان بعد الواقعة.