ميركل تتحدث عن حقوق بريطانيا بعد "بريكست"

حذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بريطانيا، الخميس، من أن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل أو ما بات يعرف بـ"بريكست"، منتقدة بعض "أوهام" لندن الحالية.

وقالت #المستشارة_الألمانية قبل قمة أوروبية، السبت، تهدف إلى رسم الخطوط الحمر في مفاوضات #الاتحاد_الأوروبي مع لندن بشأن بريكست، إن "دولة تعد طرفا ثالثاً لا يمكنها أن تتمتع بنفس الحقوق أو حتى بحقوق أكثر من تلك التي تتمتع بها دولة عضو" في التكتل.

وأضافت #ميركل "قد يكون ذلك واضحاً، ولكن علي قوله، كون البعض في #بريطانيا يبدو أن لديهم أوهاماً بشأن هذه النقطة".

وتابعت أن الفكرة بأن بريطانيا يمكن أن يكون لها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي امتيازات شبيهة أو مماثلة لما تتمتع به اليوم "مضيعة للوقت". ومضت تقول إنها تتوقع مفاوضات "صعبة" في الأشهر المقبلة و"لا شك في ذلك".

ولا تعتزم ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لبريطانيا بالوصول بشكل كامل إلى #السوق الداخلية للاتحاد، دون أن تبقي بريطانيا في المقابل على حرية تنقل المواطنين الأوروبيين على أراضيها، وهو ما ترفضه #لندن.

وأعادت ميركل التأكيد على أن المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا يجب أن تتم "بشكل مرض" قبل البدء بالتحادث حول إطار العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تفضل فيه لندن أن تتم المفاوضات بالتزامن مع محادثات #بريكست. وشددت ميركل على أن هذا التسلسل "لا يمكن قلبه".

العلاقات الأوروبية التركية

في موضوع آخر، أعلنت المستشارة الألمانية، الخميس، أن العلاقات بين #أنقرة والاتحاد الأوروبي "تأثرت بشكل كبير" بالتطورات السياسية الأخيرة في #تركيا ، وذلك غداة حملة توقيفات على نطاق واسع في تركيا.

وقالت "العلاقة بين #ألمانيا وتركيا، وأيضاً العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تأثرت بشكل كبير بالتطورات في الأسابيع الأخيرة"، في إشارة خصوصاً إلى تبني إصلاح دستوري مثير للجدل يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب #أردوغان والتوقيفات الأخيرة التي قامت بها السلطات التركية.

وطالبت ميركل أمام النواب الألمان في برلين #الرئيس_التركي بالرد على الانتقادات التي تم توجيهها بعد #الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.

وكانت بعثة مشتركة من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في #أوروبا ومجلس أوروبا اعتبرت في 17 نيسان/أبريل أن هذا الاقتراع "لم يكن على مستوى المعايير" الأوروبية، مؤكدة أن الحملة جرت في ظروف منحازة مؤيدة للتصويت بـ"نعم".

وقالت المستشارة الألمانية إنه "على الحكومة التركية أن ترد على الأسئلة التي طرحها هذا التقرير، محذرة من أنها "ستتابع عن كثب" الأجوبة التي ستقدمها أنقرة.

وألمحت إلى أن التطورات الأخيرة في تركيا يمكن أن تؤدي إلى رد من الاتحاد الأوروبي. وقالت "سنبحث داخل الاتحاد الأوروبي، بوضوح وحكمة، التداعيات المحددة التي نعتبرها مناسبة في الوقت الملائم".

في الوقت نفسه، رفضت المستشارة القطيعة، قائلةً "لن يكون في مصلحة ألمانيا أو أوروبا أن ترفض بشكل نهائي تركيا أو بالنسبة لتركيا أن ترفض أوروبا".