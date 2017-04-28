إسرائيل تعلن مشروعاً استيطانياً ضخماً بالقدس المحتلة

أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية الجمعة أن إسرائيل تعتزم بناء نحو 15 ألف منزل استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، مع احتمال صدور إعلان رسمي بهذا الشأن في حوالي نفس توقيت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقررة الشهر المقبل.



وقال وزير الإسكان الإسرائيلي يوعاف جالانت لراديو #إسرائيل إن وزارته وبلدية القدس يعملان على الخطة منذ عامين بمقترحات لبناء 25 ألف وحدة منها 15 ألفا في #القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها في وقت لاحق.

وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها "الموحدة والأبدية" وهو زعم لا يحظى باعتراف دولي ويريد الفلسطينيون أيضا عاصمة لهم في القدس.

وانهارت آخر محادثات سلام بين الطرفين في عام 2014.

وندد المسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات بالخطط واصفا إياها بأنها انتهاك ممنهج للقانون الدولي و"تخريب متعمد" لجهود استئناف المحادثات.