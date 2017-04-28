نتنياهو ووزير خارجية ألمانيا.. "مكالمة لم يُرد عليها"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، رفض تلقي مكالمة منه كان يرجو منها تنقية الأجواء بعد إلغاء محادثات بينهما في #إسرائيل.

وألغى #نتنياهو اجتماعاً مقرراً مع غابرييل، يوم الثلاثاء، بعد أن التقى الوزير الألماني منظمات تنتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

ويهدد الخلاف بتوسيع الشقاق بين إسرائيل وألمانيا بشأن #القضية_الفلسطينية. وتنتقد #برلين على نحو متزايد السياسات الاستيطانية التي تطبقها حكومة نتنياهو اليمينية في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال نتنياهو الذي يتولى أيضاً حقيبة الخارجية، إنه حاول تسوية الأمر مع غابرييل.

وأضاف لصحيفة "بيلد" الألمانية "أردت الاتصال هاتفياً بوزير الخارجية غابرييل لإيضاح موقفي وتنقية الأجواء لكنه لم يتلق المكالمة".

وتابع "آمل أن يلتقي غابرييل معي في رحلته المقبلة إلى إسرائيل عوضا عن لقائه بمجموعة هامشية تقوض أمن إسرائيل".

ويوم الاثنين، قال مسؤول إسرائيلي، إن نتنياهو لن يقابل غابرييل إذا ما مضى وزير الخارجية الألماني قدماً في خططه للقاء مجموعة إسرائيلية تدعى (كسر الصمت).

وتوجه #الحكومة_الإسرائيلية انتقادات متكررة لجماعة "كسر الصمت" التي تجمع شهادات من عسكريين سابقين إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في #الضفة الغربية المحتلة ونفوذ المستوطنين الإسرائيليين على تصرفات الجيش.

وقال نتنياهو لصحيفة "بيلد" في مقابلة "لا أرحب بدبلوماسيين من دول أخرى يزورون إسرائيل ويلتقون منظمات تصف جنودنا بأنهم مجرمو حرب. هذا هو سبب عدم عقد الاجتماع".

وأضاف أن العلاقات بين إسرائيل وألمانيا "قوية بشكل استثنائي، وأن الإسرائيليين ممتنون لألمانيا لمساعدتها في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وزار غابرييل #الشرق_الأوسط ليضغط من أجل حل الدولتين لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت #ألمانيا قد ألغت في آذار/مارس اجتماعاً سنوياً بين زعماء ألمان وإسرائيليين كان من المقرر عقده في أيار/مايو في ظل تزايد إحباط برلين من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.