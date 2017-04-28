وفاة شخص خامس جراء هجوم ستوكهولم

أعلنت #الشرطة_السويدية أن عدد القتلى في #هجوم بشاحنة وقع في العاصمة #ستوكهولم هذا الشهر ارتفع إلى خمسة الجمعة بعد أن توفيت امرأة متأثرة بجروحها.



وقالت الشرطة في بيان: "توفيت صباح 28 نيسان/إبريل امرأة عمرها نحو 60 عاماً كانت تتلقى العلاج في مستشفى جنوب السويد من جروح أصيبت بها في الهجوم الإرهابي في دروتنينجاتان".



وانطلقت #شاحنة في شارع مزدحم وسط ستوكهولم في السابع من نيسان/إبريل لتدهس المتسوقين قبل أن تصطدم بأحد المتاجر.



وتحتجز الشرطة #رحمت_عقيلوف فيما يتصل بالهجوم. وكانت السلطات قد رفضت في وقت سابق طلبا تقدم به للحصول على اللجوء.