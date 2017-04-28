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وفاة شخص خامس جراء هجوم ستوكهولم

المصدر: ستوكهولم - رويترز
شاحنة "الدهس" في ستوكهولم (أرشيفية)
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أعلنت #الشرطة_السويدية أن عدد القتلى في #هجوم بشاحنة وقع في العاصمة #ستوكهولم هذا الشهر ارتفع إلى خمسة الجمعة بعد أن توفيت امرأة متأثرة بجروحها.

وقالت الشرطة في بيان: "توفيت صباح 28 نيسان/إبريل امرأة عمرها نحو 60 عاماً كانت تتلقى العلاج في مستشفى جنوب السويد من جروح أصيبت بها في الهجوم الإرهابي في دروتنينجاتان".

وانطلقت #شاحنة في شارع مزدحم وسط ستوكهولم في السابع من نيسان/إبريل لتدهس المتسوقين قبل أن تصطدم بأحد المتاجر.

وتحتجز الشرطة #رحمت_عقيلوف فيما يتصل بالهجوم. وكانت السلطات قد رفضت في وقت سابق طلبا تقدم به للحصول على اللجوء.

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