أردوغان يتحدث عن تحويل الرقة إلى "مقبرة للدواعش"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان السبت أن تركيا والولايات المتحدة يمكنهما إذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم #داعش في سوريا، إلى "مقبرة" للإرهابيين.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في #اسطنبول إن "أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل #الرقة إلى مقبرة لداعش".

ويزور #الرئيس_التركي الولايات المتحدة في منتصف أيار/مايو لعقد أول لقاء له مع الرئيس دونالد #ترمب.

وتختلف #واشنطن وأنقرة حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها في سوريا حيث لا يزال تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة.

وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لقوات #سوريا_الديمقراطية، تحالف من فصائل عربية وكردية مدعوم من واشنطن ويقاتل تنظيم داعش.

ويعارض أردوغان أي مشاركة لوحدات حماية الشعب في هجوم لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة، وقال السبت إنه سيعرض على ترمب خلال لقائهما "وثائق" تثبت ارتباط وحدات حماية الشعب بحزب العمال الكردستاني.

وأضاف "هذا ما سنقوله لأصدقائنا الأميركيين حتى لا يتحالفوا مع مجموعة إرهابية".

وتتهم #تركيا الفصائل الكردية بالسعي لإقامة دولة كردية في شمال #سوريا، وهو ما ترفضه.

وترى أنقرة تهديداً استراتيجياً كبيراً في إنشاء منطقة كردية ذات حكم ذاتي بمحاذاتها، وترمي عمليتها العسكرية في سورياً خصوصاً إلى منع وصل المناطق الخاضعة للقوات الكردية ببعضها.