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إضراب عام في البرازيل يتسبب بشل حركة النقل

المصدر: دبي - قناة العربية
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تحوّلت #المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن البرازيلية، احتجاجا على إجراءات التقشف التي أعلنها الرئيس البرازيلي #ميشال_تامر إلى اشتباكات مع أفراد الأمن، ما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى وإحراق العشرات من المركبات، إضافة إلى تدمير عدد من المحال التجارية.

ودارت معظم تلك الاشتباكات، بحسب ما نقلته الوكالات الإخبارية، في العاصمة الاقتصادية للبلاد #ساو_باولو ، وذلك بعد أن شل الإضراب العام حركة وسائل النقل المشترك، وأقفل متظاهرون في العديد من المدن منذ ساعات النهار الأولى محاور طرق مهمة بإحراق إطارات مطاطية ما تسبب في ازدحامات مرورية كبيرة.

كلمات دالّة

#المظاهرات, #ميشال تامر, #ساو باولو

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