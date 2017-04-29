إقالة حوالي 4 آلاف موظف في موجة طرد جديدة في تركيا

أقالت #السلطات_التركية السبت حوالي 4 آلاف موظف رسمي في موجة إقالات جديدة في أعقاب #محاولة_انقلاب تموز/يوليو 2016، على ما أعلن #مرسوم طارئ نشر في الجريدة الرسمية.

وأعلن المرسوم أن بين #الموظفين الـ3974 المسرحين أكثر من ألف موظف في #وزارة_العدل وأكثر من ألف موظف في الجيش، وسرد أسماء كل الموظفين المقالين.

وكانت تركيا قد سرحت آلافا من أفراد #الشرطة والقضاة والمدرسين وموظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك #اسطنبول والعاصمة أنقرة.

واتخذت الخطوة بعد أيام من محاولة الانقلاب التي حملت الحكومة مسؤوليتها "لكيان مواز" بقيادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن الذي نفى بدوره أي صلة له بالمحاولة.